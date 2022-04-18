دولي

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ

سجلت ثاني أكبر عدد وفيات (كورونا) في العالم..البرازيل تنهي حالة الطوارئ
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروغا، في بيان بثته شبكة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، بسبب جائحة (كورونا).

وقد أرجع وزير الصحة هذا القرار؛ نتيجة إقبال المواطنين على التطعيم، ونجاعة النظام الصحي في البلاد المعروف باسم (SUS).

وفقا للوزير، ستنشر الحكومة البرازيلية في الأيام المقبلة "قانونا معياريا" يحدد قواعد إلغاء حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها منذ 3 فبراير 2020، والذي يسمح باعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية في إطار الجائحة، مثل استخدام اللقاحات في حالات الطوارئ أو شراء الأدوية بدون عطاءات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

لكن الوزير شدد على أن انتهاء حالة الطوارئ، لا تعني نهاية فيروس (كورونا)، حيث على البرازيليين التعايش مع الفيروس.





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