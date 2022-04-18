طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الإثنين

وأشارت إلى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.



وأوضحت بأن هناك إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة، إضافة إلى إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقا.



رام الله - دنيا الوطننشرت مرور غزة في الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، حالة الطرق لهذا الصباح، مبينة أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.