مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص















وقالت النيابة العامة إن نتائج التحقيقات، قد أظهرت قيام المتهمين بإلقاء أكياس مليئة بالمياه على المارة بقصد المزاح. وقد ألقوا على المجني عليه كيسا أصاب وجهه حال جلوسه في المقهى، ما تسبب بانزعاجه، وقام بالعدو وراءهم، لكنه سقط، ونقل إلى المستشفى ليتوفى فيها.

رام الله - دنيا الوطنأمرت النيابة العامة المصرية بحبس خمسة أطفال على ذمة التحقيق؛ لتسببهم بوفاة شخص. وتتراوح أعمار الأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه عمدا؛ ما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به، مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).