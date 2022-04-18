تفاصيل اتصال هاتفي بين النخالة ووزير الخارجية الإيراني

وشكر النخالة إيران على مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنتلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان.وقد أعرب الوزير الايراني عن مساندة الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، معبراً عن بالغ "اعتزاز قيادة الجمهورية الإسلامية بالتضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب الفلسطيني والمقاومة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى".بدوره أكد النخالة على أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه ومقدساته".