دولي

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس

الصين تُسجل ثلاث وفيات كورونا مُنذ تجدُد الحجر نهاية مارس
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت الصين ثلاث وفيات بفايرو(كورونا) في مدينة شنغهاي، والتي تُعتبر أولى الحالات التي يعلن عنها رسميا منذ بدء الحجر نهاية مارس في العاصمة الاقتصادية الصينية.

وعلّقت حكومة شنغهاي على ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: إن "الأمر يتعلق بثلاثة مسنين كانوا يعانون أمراضًا و"تدهورت حالتهم" بعد دخولهم المستشفى و"توفوا بعد ثبوت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم".

 وأوضحت أن المتوفين الثلاثة امرأتان (89 و91 عاما) ورجل (91 عاما)، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون مجموعة أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

وسجل العملاق الآسيوي، الذي يتبع استراتيجية صفر كوفيد، رسميا 4641 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الذي اكتشِف على أراضيه نهاية 2019.

وتواجه العاصمة الاقتصادية شنغهاي أسوأ تفش للفيروس منذ بداية الجائحة، وفرض حجر على جميع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة منذ مطلع أبريل.       

 

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