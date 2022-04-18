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الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد
رام الله - دنيا الوطن
علّق وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، على حادثة حرق القرآن الكريم من قِبل متطرفيين في السويد.

وقال جمعة، عبر تغريدة له على موقع (تويتر)، إن " إن قيام أي من المتطرفين بحرق المصحف عمل عنصري مقيت يجرح مشاعر المسلمين ويؤجج الكراهية ويضر بدعوات العيش المشترك والسلام الإنساني والعالمي".

وتابع جمعة فى تغريدته "يجب على الجميع تجريم ازدراء الأديان وعدم الكيل في ذلك بمكيالين"

وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، قد أقدم يوم الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.

وأفادت مصادر إخبارية، بأن بالودان جاء رفقة عناصر الشرطة إلى منطقة في المدينة يقطن فيها مسلمون، وأشعل النار بالقرآن دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فرد.

 

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