"الأوقاف" بغزة: حماية المسجد الأقصى واجب شرعي ووطني

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، أن "ما يتعرض له المسجد الأقصى عدوان قذر تجاوز الخطوط الحمراء، وهو تدنيس لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذان بالدخول الفعلي لتنفيذ مخططهم القذر بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك".ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "الصمت أمام هذا العدوان السافر سيُحفز قادة الاحتلال على استكمال المخطط الصهيوني نحو هدم الأقصى وإقامة الهيكل".وأضافت: "أن قضية الأقصى هي قضية المسلمين الأولى والكبرى، وعليه فالواجب مُتعين في حق الأمة بأسرها بإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من المخططات الصهيونية الاجرامية".ودعت الوزارة إلى إعلان النفير العام والتحرك على جميع الصُعد والمستويات لإيقاف هذا العدوان الخطير، "حتى يدرك العدو خطورة عدوانه وعواقبه والخيمة"، مشددةً على أن "الثمن الذي سيدفعه أكبر بكثير من أوهام حاخاماته الكاذبة".كما طالبت جميع القوى الوطنية والإسلامية وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الغزاة في كل مكان، من أرضنا المغتصبة في الداخل المحتل, والضفة الغربية والقدس وغزة، والتحرك وبذل ما بالوسع لنصرة المسجد الأقصى المبارك لنُعذر جميعاً بين يدي الله تعالى.