شؤون فلسطينية

طالت 14 مواطنا.. حملة اعتقالات واسعة غرب بيت لحم ورام الله

طالت 14 مواطنا.. حملة اعتقالات واسعة غرب بيت لحم ورام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، في قرية حوسان، غرب بيت لحم، ورام الله، وطوباس، بالضفة الغربية، طالت 14 مواطناً.

ووفق مصادر محلية، فإن المعتقلين في بيت لحم، هم، حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل أكرم لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وأيوب رسمي أبو عليا من قرية المغير شمال شرق المدينة، وعبد الغني الحجيجي من بلدة قراوة بني زيد شمال المدينة، وسينار حمد من قرية صفا غرب رام الله

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية من البلدة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر ناصر بني مطر، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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