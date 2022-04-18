إسرائيل: تخوفات من تهديد نواب بالقائمة العربية الموحدة الانسحاب من الائتلاف الحكومي

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الاثنين، بأن قضية تجميد عضوية (القائمة العربية الموحدة) في الائتلاف الحكومي وفي (كنيست) تستمر في التفاعل.وأضافت: بأنه على الرغم من أن رئيس القائمة، منصور عباس نقل إلى الائتلاف الحكومي رسالة اطمئنان من القرار بتجميد العضوية يهدف إلى إرضاء الشارع العربي بعد الانتقادات التي وجهت الى حزبه، إلا أن نوابًا في (القائمة العربية الموحدة) هدد بأخذ هذا القرار على محمل الجد واعتبار أنفسهم في حل من الانضباط الكتلوي حتى بعد العطلة البرلمانية.وتابعت: بأن هناك قلقا لدى الحكومة من أن هذه الأزمة مع الموحدة قد تؤدي إلى انسحاب عضو كنيست آخر من الكتلة اليمينية في الائتلاف، كما فعلت عضو كنيست عيديت سيلمان من كتلة (يمينا).وقد صادق أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية في ختام اجتماع مطول عقد في كفر قاسم مساء أمس، على القرار بتجميد العضوية.وسيكون القرار ساري المفعول لغاية انتهاء العطلة الحالية لـ (كنسيت) - ما يعني ألا تكون له انعكاسات سياسية.ويسود الاعتقاد بأن هذه الخطوة اتخذت كحل وسط بالتنسيق مع رؤساء الائتلاف الحكومي، بهدف تهدئة الأوضاع ومنع تصعيد أمني محتمل في الأماكن الأكثر عرضة لذلك خاصة في القدس.