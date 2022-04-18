حماس: لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن الاقتحام الجديد لقوات الاحتلال صباح اليوم، لباحات المسجد الأقصى المبارك.





وقالت الحركة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا "لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا".





وأضافت: أنَّ "مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني إجرامَها باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلّين الآمنين، والمرابطين والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، وحماية المستوطنين الذين يقتحمون ساحات الأقصى، يواجه بمزيد من الصمود والتصدّي من قبل أبناء شعبنا، رفضاً لسياسة الأمر الواقع، وإفشالاً لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل عنواناً لهويتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية".





وتابعت الحركة: أنَّ "جماهير شعبنا الثابتة والمتجذرة في بيت المقدس وفي أنحاء الضفة الغربية والداخل المحتل، ستواصل استنفارها وجهادها ونضالها في هذه الأيام المباركة، ولن تبرح رباطها واعتكافها وملحمتها البطولية".





وشددت على "أنّنا على يقين بأنَّ شعبنا سيحقّق الانتصار، وستكون كلمته وإرادته هي الأقوى والأعلى في معركة الدّفاع عن شرف الأمَّة؛ قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين".

رام الله - دنيا الوطن