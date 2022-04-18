رئيس بلدية نابلس: أعددنا خطة استراتيجية لإحداث نقلة سريعة نوعية سيلمسها المواطن بالأيام القادمة

خاص دنيا الوطن ـ مدلين خلة

وبيّن رئيس بلدية نابلس، أن تنفيذ هذه البرامج يعتمد بشكل كبير على الإمكانيات ومدى توافرها وذلك بالتعامل مع الحكومة والديون المترتبة على الحكومة والمواطنين لبلدية نابلس والعمل على تحصيلها من خلال عدة طرق تجبيها، والحصول على الضرائب المتحصلة عليها من الحكومة بقيمة 80 مليون شيكل والتي ستساعد في عملية التطوير.



وأوضح ان المواطن سيشهد تغيرا ملموسا من خلال خطة سريعة تم وضعها أثناء الحملة الانتخابية والتي تعتمد على خطة الـ 100 يوم لإحداث نقله سريعة نوعية يستطيع المواطن أن يلمس من خلال هذا التغيير حل أزمة السير المتفاقمة والتي نجمت عن زيادة عدد السكان والمواطنين وتدني الوعي المروري لدى المواطنين.



مشيرا إلى أن هذه الخطط لن تتم إلا بإشراف هندسي من قبل مختصين، إضافة الى تنظيم الأسواق والبسطات الموجودة في الشوارع والتي سيلمسها المواطن في ظل الأيام الأولى من الاستلام.



وسامي حجاوي دكتوراه في الهندسة المدنية من الاتحاد السوفييتي عام 1987 شغل لمدة 6سنوات مع شركات استشارية عربية ضمن مشاريع كبرى ووزارة الاشغال العامة اليمنية عاد الى ارض الوطن عام 1994 وانشئ شركة هندسية حاصل على عضوية نقابة المهندسين ورئيس فرع نابلس من عام 2015الى 2021 عضو في المجلس الأعلى لتأهيل المهندسين التابع للنقابة مركز القدس عضوية دائمة في الجمعية الامريكية للمهندسين المدنيين.

أكد رئيس بلدية نابلس، رئيس قائمة (نابلس تختار)، سامي الحجاوي أن البرنامج الانتخابي مبني على أساس المشاكل والهموم التي تعاني منها مدينة نابلس والتي كان لها وضع معين تراجع في الفترة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية و(كورونا).وقال الحجاوي في حديثه لـ"دنيا الوطن" :"لا بد من إعادة الوضع لتكون نابلس كما كانت من ناحية البنى التحتية والمشاريع وتنظيم المرور والأسواق والهموم اليومية للمواطنين".وأضاف: نحن الان في المجلس البلدي الحالي نفكر باستراتيجية وخطة بعيدة المدى ليرى أحفادنا وأبنائنا، المدينة كما ستكون عليه بعد 20 عام من خلال تلك المشاريع الاستراتيجية لحل الكثير من الأزمات المرتقبة مع تزايد أعداد الناس ومع زيادة المشاكل التي من الممكن ان تعاني منها المدينة.وتابع: "الأمور تتحدث عن مشاريع بنى تحتية في مجال الصرف الصحي في مجال المياه وانهاء أزمة المياه التي تعاني منها المدينة التي تأتي ضمن الصراع مع العدو وعلى مصادرها ووجود تحديات كبيرة يقوم بها المحتل في هدم وتخريب الابار إضافة الى عمل الصيانة اللازمة للطرق وتعبيد طرق جديدة".وأشار الى أن بلدية نابلس من أكبر البلديات في الضفة الغربية ومن ضمن مجال عملها المراكز الثقافية والاهتمام بشؤون المرأة والعمل على تطويرها وتفعيل أكثر لوحدة شؤون المرأة في البلدية، فضلا عن الاهتمام بالطفولة.