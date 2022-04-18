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أجواء شديدة الحرارة اليوم.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس

أجواء شديدة الحرارة اليوم.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية  لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً  ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 33-14 22-10 18-8 بيت لحم 33-14 22-10 18-8
رام الله والبيرة 32-13 21-9 17-7 طولكرم 35-16 24-13 22-11
نابلس 34-15 23-11 19-9 قلقيلية 35-16 24-13 22-11
جنين 36-16 25-13 22-11 سلفيت 33-14 22-10 18-8
طوباس 37-17 26-14 23-12 روابي 34-15 23-11 19-9
الخليل 32-13 21-9 17-7 غزه 33-17 25-14 23-13
أريحا 40-20 32-17 28-15 خانيونس 33-17 25-14 23-13
الأغوار الشمالية 38-18 30-15 26-13 رفح 34-16 24-13 24-12

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