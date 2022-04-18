إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال ببلدة اليامون في جنين

أفادت وزارة الصحة، بأن مواطنين اثنين وصلا، صباح اليوم الاثنين الى مستشفى ابن سينا، بعد إصابتهما برجوح وصفت بالخطيرة، برصاص الاحتلال الحي، صباح اليوم الاثنين، ببلدة اليامون غربي مدينة جنين، لافتة إلى أن إحداهما أصيب بالرأس والرقبة، والآخر في الظهر.





جاء ذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غربي مدينة جنين، تخللها اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين، عرف منهم الشاب يوسف عبد الوهاب فريحات.





رام الله - دنيا الوطنفي السياق، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، قرية بورقين غرب مدينة سلفيت، فيما اقتحمت قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين.ووفقا للمصادر المحلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، قبل أن تقتحم بلدة وسيلة الحارثية بجنين.إلى قلقيلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص قنابل الغاز على فتحة الجدار الاستيطان في قرية حبلة جنوبي محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل يامن محمد مستريحي، (15 عاما)، من بلدة الرينة بالأراضي الفلسطينية عام 1948، وذلك عقب استدعائه للتحقيق.