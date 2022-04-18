عاجل

  • مجموعة من الفلسطينيين يطلقون الألعاب النارية على الشرطة في باحات المسجد الأقصى

  • قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم

مباشر | عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال ببلدة اليامون في جنين

إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال ببلدة اليامون في جنين
اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بأن مواطنين اثنين وصلا، صباح اليوم الاثنين الى مستشفى ابن سينا، بعد إصابتهما برجوح وصفت بالخطيرة، برصاص الاحتلال الحي، صباح اليوم الاثنين، ببلدة اليامون غربي مدينة جنين، لافتة إلى أن إحداهما أصيب بالرأس والرقبة، والآخر في الظهر.

جاء ذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غربي مدينة جنين، تخللها اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين، عرف منهم الشاب يوسف عبد الوهاب فريحات.

في السياق، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، قرية بورقين غرب مدينة سلفيت، فيما اقتحمت قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين.

ووفقا للمصادر المحلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، قبل أن تقتحم بلدة وسيلة الحارثية بجنين.

إلى قلقيلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص قنابل الغاز على فتحة الجدار الاستيطان في قرية حبلة جنوبي محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل يامن محمد مستريحي، (15 عاما)، من بلدة الرينة بالأراضي الفلسطينية عام 1948، وذلك عقب استدعائه للتحقيق.


 


 


 

أخبار ذات صلة

حماس: لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا

حماس: لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا

رئيس بلدية نابلس: أعددنا خطة استراتيجية لإحداث نقلة سريعة نوعية سيلمسها المواطن بالأيام القادمة

رئيس بلدية نابلس: أعددنا خطة استراتيجية لإحداث نقلة سريعة نوعية سيلمسها المواطن بالأيام القادمة

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

أجواء شديدة الحرارة اليوم.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس

أجواء شديدة الحرارة اليوم.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس

شاهد: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

شاهد: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا الوطنية وسيف القدس لا زال مشرعاً

بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا الوطنية وسيف القدس لا زال مشرعاً

حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا

حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

جيش الاحتلال يصدر أمراً بهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار بحي (بني براك)

جيش الاحتلال يصدر أمراً بهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار بحي (بني براك)

تواصل انتهاكات الاحتلال.. إصابات واعتقالات وقمعٌ واستهداف للمواطنين واعتداءات للمستوطنين

تواصل انتهاكات الاحتلال.. إصابات واعتقالات وقمعٌ واستهداف للمواطنين واعتداءات للمستوطنين

منوعات

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في &#34;الكبير أوي&#34;

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في "الكبير أوي"

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل &#34;باب الحارة 12&#34; تتخذ قرار صادم

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتخذ قرار صادم

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

عربي

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

تنظيم الدولة يتوعد بـ&#34;الثأر&#34; لزعيمه السابق

تنظيم الدولة يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق

وزير الأوقاف المصري يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

وزير الأوقاف المصري يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس