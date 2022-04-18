شاهد: قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية وتعتقل شاباً وطفلاً

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عدة مناطق في محافظات في الضفة الغربية، كما اعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين، بالاضافة الى طفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت، قرية بورقين غرب مدينة سلفيت، فيما اقتحمت قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين.في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، قبل أن تقتحم بلدتي اليامون وسيلة الحارثية بجنين.إلى قلقيلية، فقد اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الرصاص قنابل الغاز على فتحة الجدار الاستيطان في قرية حبلة جنوبي محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل يامن محمد مستريحي، (15 عاما)، من بلدة الرينة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك عقب استدعائه للتحقيق.