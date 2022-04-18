شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية وتعتقل شاباً وطفلاً

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية وتعتقل شاباً وطفلاً
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عدة مناطق في محافظات في الضفة الغربية، كما اعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين، بالاضافة الى طفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت، قرية بورقين غرب مدينة سلفيت، فيما اقتحمت قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين.

في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، قبل أن تقتحم بلدتي اليامون وسيلة الحارثية بجنين.

إلى قلقيلية، فقد اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الرصاص قنابل الغاز على فتحة الجدار الاستيطان في قرية حبلة جنوبي محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل يامن محمد مستريحي، (15 عاما)، من بلدة الرينة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك عقب استدعائه للتحقيق.


 

أخبار ذات صلة

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا الوطنية وسيف القدس لا زال مشرعاً

بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا الوطنية وسيف القدس لا زال مشرعاً

حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا

حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الثلاثاء

جيش الاحتلال يصدر أمراً بهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار بحي (بني براك)

جيش الاحتلال يصدر أمراً بهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار بحي (بني براك)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني

بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا الوطنية وسيف القدس لا زال مشرعاً

بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا الوطنية وسيف القدس لا زال مشرعاً

حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا

حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

تواصل انتهاكات الاحتلال.. إصابات واعتقالات وقمعٌ واستهداف للمواطنين واعتداءات للمستوطنين

تواصل انتهاكات الاحتلال.. إصابات واعتقالات وقمعٌ واستهداف للمواطنين واعتداءات للمستوطنين

بينها ثلاثة خطيرة.. نقل عدد من الإصابات في حادث سير شرق القدس

بينها ثلاثة خطيرة.. نقل عدد من الإصابات في حادث سير شرق القدس

منوعات

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في &#34;الكبير أوي&#34;

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في "الكبير أوي"

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل &#34;باب الحارة 12&#34; تتخذ قرار صادم

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتخذ قرار صادم

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

عربي

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

تنظيم الدولة يتوعد بـ&#34;الثأر&#34; لزعيمه السابق

تنظيم الدولة يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ&#34;أحد السعف&#34;

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ"أحد السعف"