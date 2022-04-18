شؤون فلسطينية

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليا
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، أن "القدس هي قلب كل فلسطيني، وبطينه الأيمن هو الأقصى والأيسر هو القيامة"، داعيا الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس بشكل عملي.

وجاءت دعوة مسلم في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنينه على المسجد الأقصى، وتزامنا مع مخططات استيطانية تتمثل في ذبح قربان داخل باحات المسجد.

وقال مسلم: "إن كانت القدس حرة فأنتم الأحرار، والقدس بمقاومتكم تعلو ولا يعلى عليها، أنا القدس سأنتصر بشعبي".

وكان الأب مانويل مسلم، شدد على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك ولن يسلم مفاتيح المسجد للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع قائلا: “سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة، ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة”.

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