النضال الشعبي والمنبر الديمقراطي الكويتي يؤكدان أهمية تحريك الشارع العربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني



ودعت الجبهة والمنبر خلال اتصالات بين عضو المكتب السياسي للجبهة محمـد علوش وأمين عام المنبر المهندس عبد الهادي السنافي الى ضرورة تلاقي النضال المشترك نحو الديمقراطية في وطننا العربي، المنكوب بالاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، العربية أبداً، والصامدة دائماً والتي تؤكد بصمودها أن للإنسان العربي حقوقاً مستحقة، لا يعجزها البؤس التطبيعي.



وقال علوش: "اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وفي اطار التواصل مع كافة القوى والأحزاب العربية فإننا نتطلع لتعزيز مواقف حزب المنبر الديمقراطي الكويتي الداعمة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والغطرسة والعدوان الممنهج الذي يستهدف شعبنا الأعزل، حيث يمارس الاحتلال ارهاب الدولة المنظم بحق أبناء شعبنا، وأنتم تتابعون الأحداث الجارية حالياً وحجم التصعيد الممارس من دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين الفاشيين الارهابيين، وهذا المنطلق فإننا نتقدم الى كافة الأحرار في الوطن العربي ليقولوا كلمتهم ويقفوا معنا في هذه المعركة التي نخوضها مع شعبنا وحركته الوطنية من أجل دحر هذا الاحتلال وتحقيق أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



من جانبه أكد السنافي الرغبة الصادقة للتعاون والتواصل بين جبهة النضال والمنبر الديمقراطي، مجدداً تأكيد حزبه على العمل المشترك فأيدينا ممدودة لكم، ولكافة الأحزاب العربية الملتزمة بإعلاء مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في وطننا العربي.



وبحثت الاتصالات بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب المنبر الديمقراطي الكويتي آليات التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين بما يخدم القضايا والهموم المشتركة وبما يعزز من دور ومكانة القوى الديمقراطية والتقدمية العربية .











رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب المنبر الديمقراطي الكويتي أهمية تحريك الشارع العربي لدعم واسناد الشعب الفلسطيني في انتفاضته في مواجهة الاحتلال وصموده أمام سياسات واجراءات واعتداءات الاحتلال المتواصلة في العاصمة المحتلة وفي ساحات وحرم المسجد الأقصى وكافة انحاء فلسطين، حيث تمارس دولة الاحتلال هجمتها الارهابية والعدوانية في ظل صمت دولي وعربي.