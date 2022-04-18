حماس: معركتنا في القدس مستمرة والاحتلال فشل في كسر عزيمتنا



واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان بعد الاعتداء عليهم تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمسجد.



كما اندلعت مواجهاتٍ بين قوات الاحتلال والشبان المحاصرين داخل المصلى القبلي، تخللها استهداف الاحتلال للمقدسيين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.



وأصيب 19 مواطناً خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الأقصى وعند باب الأسباط في البلدة القديمة نقل 5 منهم الى المستشفى لتلقي العلاج.



ورغم حشد الاحتلال المئات من جنوده، إلا أن المرابطين تمكنوا من اجبار الاحتلال على تأخير اقتحام المستوطنين للأقصى لأربعين دقيقة، واتخاذ مسار أسرع وأقصر من مسارهم المعتاد.



كما منع المرابطون المستوطنين من أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد أو التوقف أثناء الاقتحام.



وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال حرصت على منع المستوطنين من إدخال أي قرابين الى الأقصى، خشية من أي رد من المقاومة التي حذرت من خطورة تلك الخطوة.



وفجر الأحد، قيَّدت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ومنعت الشبان الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عاما من الدخول إلى "الأقصى"، إلا بتسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم.



وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال أغلق معظم أبواب البلدة القديمة في القدس منذ الفجر وفتح 3 أبواب فقط.



فيما أصيب 7 مستوطنين بعد استهداف حافلاتهم بالحجارة عند باب الأسباط؛ خلال محاولتهم الوصول للأقصى.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس أن الاحتلال فشل في كسر عزيمة أهلنا وشعبنا وحرف بوصلته عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.وشدد حمادة على أن المعركة مع الاحتلال والمواجهات مستمرة، وأن الحديث معه لا يتم إلا بلغة المقاومة فقط.وعبر عن ثقته بزوال الاحتلال في نهاية المطاف، وسيبقى شعبنا هو الثابت والراسخ في أرضه.وأشار الى أن شعبنا يواصل الصمود والتحدي، وأن محاولات الاحتلال ستتحطم وسيدفع ثمنا كبيرا إزاء ما يرتكبه في المسجد.وأوضح أن المواجهات ستمتد الى كل مكان في الضفة الغربية، وأن المقاومة ستلقن الاحتلال الدروس القاسية.واقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال.