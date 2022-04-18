مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتجديد الدعم لـ4500 اسير بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يحتاجون لكل أشكال الدعم والمساندة والتضامن العربي والدولي في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاهرة وانتهاكات جسيمة تعرض حياتهم للخطر الشديد.وقال مركز فلسطين في تقرير له بمناسبه ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان ان مسانده الاسرى هو واجب وطني وأخلاقي وإنساني وديني وليس منَّه من أحد على هذه الفئة التي قدمت الغالي والنفيس من اجل حرية شعبنا وكرامته واستعاده مقدساته.الباحث رياض الأشقر مدير المركز اعتبر السابع عشر من نيسان يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وفرصة لتجديد الدعم والاسناد لهم، ويوماً لتكريمهم والوقوف بجانبهم وذويهم، وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوماُ للوفاء لشهدائهم الذين ارتقوا خلف القضبان خلال تلك المسيرة المشرفة.وأشار الأشقر الى أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 ما يقارب من مليون فلسطيني، أي أن أكثر من 25% من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ذاقوا مرارة الاعتقال، وهذه الاعتقالات لم تمييز بين طفل أو امرأة، أو بين عجوز طاعن في السن وشاب صغير، حتى طالت الاعتقالات نواب المجلس التشريعي، وقادة العمل الاجتماعي والسياسي، والمرضى والصحفيين، والأكاديميين، وكبار السن.وأضاف الأشقر ان سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل (4500) اسير فلسطيني من بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا، و9 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و548 أسيراً صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لمرات عديدة، بينما يعتقل الاحتلال 540 اسير تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.واستطرد ان 650 اسير يعانون من امراض مختلفة وعدد منهم يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان والفشل الكلوي والاعاقات، بينما بلغ عدد عمداء الاسرى الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً في سجون الاحتلال 184 اسيراً، منهم 25 معتقلين منذ ما قبل عام 1994، ولا يزال يعتقل الاحتلال 48 اسير من الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011.ويعتبر الأسير "كريم يونس" من أراضي الـ 48 عميد الاسرى الفلسطينيين وأقدمهم، حيث انه معتقل منذ ما يزيد عن 39 عاما، كذلك الأسير "نائل البرغوثي" أمضي 42 عاماً على فترتي اعتقال.وبين الأشقر إن المتابع لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يجد إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويمارس بحق الأسرى والأسيرات كل أساليب التعذيب والمضايقة بدءً من الضرب ومروراً بالشبح والخنق وصولاً إلى الموت في بعض الأحيان كما حدث مع العشرات من الاسرى، وتحولت السجون الى مقابر يدفن بها الاسرى احياء، من حيث المساحة الضيقة والضوء الخافت والرطوبة والرائحة العفنة التي تملأ المكان، وحتى لون الجدران الداكن.وكشف أن الاسرى يتعرضون لكل أشكال التنكيل والتعذيب والتضييق داخل السجون والتي من أبرزها استخدام وسائل التعذيب المحرمة دولياً بحقهم خلال فترة التحقيق، بما فيهم استخدام التعذيب العسكري المميت، وحرمان الاسرى من الزيارة سواء كان بشكل جماعي او فردي وأحياناً يصل المنع الى سنواتكذلك تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى الأمر الذي يؤدي الى تراجع أوضاعهم الصحية، حيث أدت هذه السياسة الى استشهاد (72) اسيراً، كان آخرهم الأسير "سامي العمور" كذلك أدى الى وفاة العشرات من المحررين الذين أصيبوا بالأمراض الخطيرة داخل السجون، واستشهدوا بعد إطلاق سراحهم بأيام او أسابيع وكان آخرهم الشهيد " حسين محمد المسالمة" 40 عاماً من بيت لحم جراء إصابته بالسرطان خلال فترة اعتقاله ".واستمرار عمليات الاقتحام للغرف والاقسام، والاعتداء عليهم بالضرب والشتم والتفتيش العاري، واحيانا برش الغاز الخانق، و استمرار سياسة العزل الانفرادي في زنازين ضيقة تفتقر الى كل مقومات الحياة الإنسانية، وقد يمكث الأسير لوحده شهور طويلة او سنوات في بعض الأحيان، كما يعاني الاسرى من التنقلات الكثيرة بين السجون بهدف عدم الاستقرار والتضييق عليهم، عدم توفر الطعام الكافي للأسرى كماً، كذلك سوء الطعام نوعاً.وكشف الأشقر ان الاسرى ورغم هذه الظروف القاسية والصعبة لم يستسلموا لسياسات الاحتلال، بل قاوموا ودافعوا عن أنفسهم وخاضوا العشرات من المواجهات والإضرابات عن الطعام من أجل تحصيل حقوقهم، واستطاعوا بفضل إرادتهم وأمعائهم الخاوية إجبار الاحتلال في الكثير من المرات على توفير العديد من المستلزمات الحياتية الأساسية التي نصت عليها كافة القوانين والمواثيق الإنسانية.كما واصل الاسرى زرع ارادة الحياة عبر تهريب النطف وإيجاد سفراء لهم رغم وجودهم في السجن لعشرات السنين، حيث أنجب الاسرى(106) طفلاً حتى الآن عبر النطف المحررة.ورغم محاولات الاحتلال لقتل الاسرى نفسيا وجسدياً، الا ان الاسرى استغلوا سنوات اعتقالهم في التعليم والحصول على المعارف، وحصل الآلاف منهم على الثانوية العامة والبكالوريوس داخل السجون، بل ان بعضهم استطاع الحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه خلف القضبان، وابدع الاسرى في طرق التواصل مع العالم الخارجي عبر تهريب أجهزة الاتصال وبطريقة سرية وإخفائها عن أعين السجان.وقد سقط خلال تلك المعارك في الاحتلال خلف القضبان العديد من الشهداء بعضهم قضى بإطلاق النار عليه بشكل مباشر كما حدث مع الشهيد "محمد الأشقر" من طولكم في سجن النقب، ومنهم من سقط نتيجة الإضراب كالأسير عبد القادر أبو الفحم .وقد ارتقى في سجون الاحتلال (227) من الشهداء نتيجة التعذيب او القتل العمد بعد الاعتقال او الإهمال الطبي المتعمد للمرضى، الذين يقبع بعضهم في مستشفى الرملة منذ سنوات ولم يطرأ أي تحسن على وضعه الصحي، حيث لا يقدم لهم سوى المسكنات فقط.وطالب الأشقر بان تبقى قضية الاسرى القضية المركزية للجميع، وان نضع على سلم اولوياتنا نصرتهم ومساندتهم والعمل لوقف الانتهاكات الخطيرة بحقهم، والسعي بكل الوسائل المشروعة لضمان تحقيق حريتهم وعودتهم إلى بيوتهم وعائلاتهم معززين مكرمين، بما في ذلك العمل على تنفيذ عمليات تبادل اسرى تجبر الاحتلال على تحريرهم.كما دعا في يوم الأسير المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه ما يتعرض له الأسرى من جرائم، والعمل الجاد من اجل تشكيل ضغط على الاحتلال لوقف جرائمها المستمرة بحقهم، وعلى رأسها جريمة الاعتقالات المستمرة، وإلزام الاحتلال بتوفير حقوق الاسرى ووقف الهجمة الشرسة بحقهم.