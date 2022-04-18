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تنظيم الدولة يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق

تنظيم الدولة يتوعد بـ"الثأر" لزعيمه السابق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة، أمس الأحد، في تسجيل صوتي، إطلاق حملة "ثأر" لزعيمه السابق الذي قتل في شباط/ فبراير الماضي، خلال عملية أمريكية شمال غربي سوريا.

وكان التنظيم أكد في العاشر مارس الماضي مقتل زعيمه السابق أبو ابراهيم القرشي، والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي، وعرف عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014.

وقال المتحدث باسم التنظيم، أبو عمر المهاجر في تسجيل على (تيليغرام) :"نعلن عن غزوة الثأر للشيخين الشيخ أبي ابراهيم الهاشمي القرشي، والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي"، ودعا مناصري التنظيم إلى استغلال "الفرصة المتاحة، فأوروبا على صفيح ساخن" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، لاستئناف شن عمليات في أوروبا.

وفي الثالث من فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الزعيم السابق لتنظيم الدولة فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات أمريكية في بلدة أطمة السورية، في منطقة تسيطر عليها (جبهة النصرة).

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