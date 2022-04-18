بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم الإثنين، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وشددت الهيئة، على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 8 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.