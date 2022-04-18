منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت 44 موقعا عسكريا في أوكرانيا.وقال كوناشينكوف: "دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الأخير، من بينها مركزا قيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية سحقت أربع مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع أوكراني آخر.وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف"، بالإضافة إلى إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة بافلوغراد".وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 136 طائرة و471 طائرة مسيرة و2308 دبابات ومدرعة و249 منظومة دفاع جوي و254 راجمة صواريخ و998 مدفعا و2171 عربة عسكرية.