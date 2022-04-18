جيش الاحتلال يصدر أمراً بهدم منزل منفذ عملية اطلاق النار بحي (بني براك)

رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأحد، أمراً بهدم منزل الشهيد ضياء حمارشة، منفذ عملية إطلاق النار في حي بني براك بتل أبيب، الشهر الماضي، والواقع في بلدة يعبد التي تقع جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء يهودا فوكس، وقع الأحد، على أمر بهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكر البيان أنه تم تسليم الأمر إلى عائلة حمارشة، لافتا إلى أن القرار صدر بعد أن تم رفض طلب استئناف عائلة حمارشة على قرار الهدم.