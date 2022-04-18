دولي

أوكرانيا تعلن تدمير 5 أهداف روسية.. وموسكو تتوعد ماريوبول

أوكرانيا تعلن تدمير 5 أهداف روسية.. وموسكو تتوعد ماريوبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سلاح الجو الأوكراني، ليلة الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات هليكوبتر وطائرة حربية، وأخرى بدون طيار تابعة للجيش الروسي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية: "إن من قام بتدمير الطائرات الروسية وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والقوات البرية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية إن القوات الروسية تستعد لضربة جوية على مصنع آزوفستال في ماريوبول، حيث يتحصن من تبقى من القوات الأوكرانية التي كانت تدافع عن المدينة.

ووفقا للجيش الأوكراني، فإن القوات الروسية تخطط لاستخدام قنابل يمكنها اختراق الهياكل الخرسانية والملاجئ والتحصينات والمنشآت الصناعية.

18 قتيلا في خاركيف

وفي تطور آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة الاثنين، إن 18 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في قصف تعرضت له مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكان حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، قد قال في وقت سابق الأحد، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف وسط المدينة.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية إن القصف الروسي على خاركيف كان مستمرا.

وأضاف: "هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين".

وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليغرام إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.

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