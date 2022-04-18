شؤون فلسطينية

(المحامين العرب): الأسرى الفلسطينيون حولوا سجون الاحتلال إلى ساحات للمقاومة

(المحامين العرب): الأسرى الفلسطينيون حولوا سجون الاحتلال إلى ساحات للمقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قال النقيب المكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب: "إن الأسرى الفلسطينيين حولوا سجون المحتل الإسرائيلي إلى ساحات للمقاومة بأسلحة لا تنفذ ذخيرتها ولا يعرفها المحتل، وهي الإيمان والصمود والعزيمة والإرادة الصلدة التي لا تلين".

وأضاف بنعيسى في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: "إن الأمعاء الخاوية أحد أهم أسلحة الأسير الفلسطيني التي كانت سببا في تحقيق مطالبه التي كان يرفض تلبيتها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أنه منذ عام 1967 وحتى العام الجاري اعتقل أكثر من مليون فلسطيني ضحوا بأعمارهم داخل سجون المحتل الإسرائيلي وكانوا على استعداد بأن يضحوا بحياتهم إيمانا بقضيتهم العادلة.

وتابع الأمين العام، اليوم تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تجسد إحدى مآسي الشعب الفلسطيني الذي تطاولت عليه يد الشر الإسرائيلي عبر تاريخ الاحتلال الذي دام أكثر من سبعة عقود ولا زال مستمرا في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني باغتصاب أرضه وقتل أبنائه والزج بالسجن لكل من سولت له نفسه الاحتجاج على هذه الجرائم.

وأوضح بنعيسى أن عدد الفلسطينيين الذين أسرهم الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري فقط بلغ 2140 أسيرا بينهم نساء وأطفال وشيوخ، أي بما يعادل 20 أسيرا يوميآ .

واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه مجددا إدانة الاتحاد لسياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية حيال الفلسطينيين أصحاب الأرض، مؤكدا تضامنه المطلق معهم إلى أن يسترجعوا حريتهم وتتحرر فلسطين من كابوس الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.

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