(هآرتس): أسباب احتمالية تصاعد الأحداث ما زالت موجودة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أمس الأحد، أن أسباب احتمالية اندلاع اضطرابات وتصاعد الأحداث ما زالت موجودة، طالما أن الظروف في مدينة القدس والضفة الغربية لم تتغير، وأن أي مواجهة جديدة ستكون لها عواقب خطيرة.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وكبار الشخصيات اليمينية المتطرفة يمكن أن يعيد الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الوراء.وصباح الأحد، اقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، ساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية.وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة عشرات المستوطنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.واستمر الاقتحام نحو ثلاث ساعات ونصف، قبل أن ينسحب المستوطنون، وقوات الشرطة من المسجد.