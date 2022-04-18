بسبب الأعياد اليهودية.. الاحتلال: قرار بإغلاق المسجد الإبراهيمي لمدة يومين بدءاً من اليوم الاثنين
قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، إغلاق المسجد الإبراهيمي اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، أمام المسلمين ومنعهم من الدخول إليه، بحجة الأعياد اليهودية.
ووفق مصادر عبرية، فإنه تقرر منع المصلين من الدخول للمسجد الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية، وذلك لمدة يومين بدءاً من اليوم الاثنين على أن يستأنف دخول المسلمين للحرم يوم الثلاثاء المقبل.
والجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يمر في هذه الأيام بأعياد يهودية وكان من المفترض تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى وذبح القرابين داخله إلا أنها فشلت، خوفاً من زيادة حدة التوتر مع الفلسطينيين.
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