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شؤون فلسطينية

دعماً للأسرى والأقصى.. قلقيلية وجنين تنظمان وقفتين تضامنيتين بحضور عشرات المشاركين

دعماً للأسرى والأقصى.. قلقيلية وجنين تنظمان وقفتين تضامنيتين بحضور عشرات المشاركين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك العشرات من الفلسطينيين في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأحد، في وقفة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، وتضامنا مع أبناء شعبنا في القدس وجنين.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تدعو لإسناد الأسرى، ورفعوا صور عدد من الأسرى وصور من اقتحام جنين والمسجد الاقصى.

وبدوره، قال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إن المجتمع الدولي لو بقي صامتا حيال ما يجري من انتهاكات بحق الاسرى وبحق المسجد الاقصى، الشعب الفلسطيني لن يصمت وسيقاوم حتى نيل حريته وتحرير ارضه من طغيان الاحتلال، مضيفا ان هدف الاحتلال هو كسر شوكة الفلسطيني وصموده وهذا لن يحدث طالما حيينا. 

ومن جهته، أكد مدير نادي الاسير بقلقيلية لافي نصورة، على ضرورة استمرار الضغط اتجاه الاحتلال للالتزام بالقانون الإنساني وحماية الاسرى والشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، قائلا: "من حق الشعب الفلسطيني العيش بكرامة وأمان على هذه الأرض، فالاحتلال يمنع الاسرى هذا الحق ويحرمهم من عائلاتهم وينكل بالمواطن حتى خلال ادائه مناسكه الدينية بالمسجد الاقصى وهذا الأمر آن الاوان لوقفه ومحاسبة المحتل على افعاله".


هذا وشارك العشرات من مواطني وفعاليات محافظة طوباس، مساء اليوم الأحد، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

وتمت الوقفة بدعوة من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجنة التنسيق الفصائلي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وأكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة لـ"وفا"، إن المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان مطالبون بالوقوف عند التزاماتهم في قضية الأسرى ولرفع المعاناة عنهم، ووضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجون بحقهم.

ونوه إلى أن الاحتلال يمارس عنجهية ويرتكب انتهاكات كبيرة بحق الأسرى، وخاصة الأسرى المرضى ولا يقدم العلاج اللازم لهم، مضيفا أنه لا يمكن ان يكون هناك استقرار في المنطقة في حال استمر الاحتلال بإجراءاته التعسفية ضد الأسرى وكافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ ٤٤٥٠ أسيرا، منهم ٦٠٠ أسير مريض يعانون من الاهمال الطبي، حيث يبلغ عدد الحالات المرضية المزمنة من الأسرى المرضى ٢٠٠ اسير، وهناك ٢٠ أسيرا مصابا بالسرطان.

كما تشير إحصائيات نادي الأسير أن عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال بلغ ١٦٠ طفلا، بالإضافة إلى ٣٢ أسيرة، و٥٣٠ معتقلا إداريا.

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