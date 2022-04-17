مواجهات مع الاحتلال ومظاهرات فلسطينية نصرة للأقصى وجنين





وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب الشبان في شارع مدخل فصايل البلد دون التبليغ عن إصابات.



وفي سياق متصل، اعتدت مستوطنة بالضرب على أحد الفتية، ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء جسمه.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سائقاً فلسطينياً من القدس بزعم تعمده قطع الطريق على حافلات المستوطنين صباح اليوم، الأمر الذي سمح للشبان باستهدافها بالحجارة قرب باب الأسباط.



واندلعت مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات الاحتلال في حي ابو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية للبلدة، وكثفت من تواجدها عند مدخلها.



وفي الداخل المحتل، اندلعت مواجهات فيي مدينة حيفا بعد مسيرة خرجت نصرة للأقصى، وهتف خلالها المتظاهرون لغزة وجنين والمقاومة.



وأفادت مصادر محلية بانتشار مكثف لشرطة الاحتلال في ساحة الأسير في مدينة حيفا قبيل انطلاق المظاهرة.



وخرجت مسيرة أخرى في عرابة البطوف بالداخل المحتل، تخللها هتافات نصرة للأقصى والمقاومة، وتنديدا باعتداءات الاحتلال في الأقصى.



رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات وانطلقت مظاهرات، مساء اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.ففي نابلس، اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وأشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشُبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية عقب إحياء يوم الأسير الفلسطيني ونصرة للأقصى وجنين.وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال شوارع القرية، وقامت بملاحقة الشبان، وأصيب مستوطن جراء رشق مركبته بالحجارة شمال رام الله مساء اليوم.وفي بيت لحم، دهس مستوطن الطفل حسين نادر سليمان (9 أعوام)، على الشارع الرئيس المار في خربة الدير ببلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم ، ولاذ بالفرار، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني والقنابل الصوتية والغازية صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من مسجد الحسين وصولا لمنطقة باب الزاوية نصرة للأسرى والأقصى.وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.وداهمت قوات الاحتلال والمستوطنين مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق المدينة.أما في أريحا، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند مدخل قرية فصايل شمال مدينة أريحا.