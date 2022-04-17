السفارة الفلسطينية بالقاهرة تصدر تنويهاً هاماً لذوي الفقيد "عبد الرازق صقر"

تنوه سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بضرورة تواصل أهل وذوي الفقيد الفلسطيني عبد الرازق عيادة صقر (٧٦ عاما) مع السفارة ولمن يتعرف عليه في أسرع وقت.



حيث عثر على جثة الفقيد وهو متوفي داخل مقر سكنه الكائن في حي الوايلي بالقاهرة ، وباشرت سفارة فلسطين بالقاهرة باتخاذ كافة الخطوات الإجرائية ، وسيتم دفن جثمانه بمقابر عين شمس.



ويتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بخالص التعازي والمواساة القلبية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

رام الله - دنيا الوطن