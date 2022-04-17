القبض على المشتبه فيه بجريمة قتل مواطن بالخليل



وأضاف ارزيقات، أنه "وقبل أيام نشب شجار بين عدد من المواطنين في بلدة بيت أمر تسبب بمقتل مواطن يبلغ من العمر 27 عاماً بعد تعرضه لإطلاق نار".



وتابع، أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة باشر إجراءاته في جمع المعلومات والادلة لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، وتمكنت من القبض على المشتبه فيه بجريمة القتل وضبط أداة الجريمة (السلاح الناري).



وأكد ارزيقات، توقيف المشتبه فيه مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأحد، إنه "تم القبض على المشتبه فيه بجريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 27 عاماً في بلدة بيت أمر شمال الخليل".