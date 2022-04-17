الموحدة تعلق عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست.. لهذا السبب!





هذا وقررت القائمة، تعليق عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس وباحات المسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين وتدنيس المساجد.



وكان عضو الكنيست مازن غنايم قد هدد نفتالي بينت بالانسحاب شخصيا من الائتلاف إذا لم تتوقف الممارسات الاسرائيلية في الأقصى.



يأتي ذلك قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، مساء اليوم، لـ"بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي".



ووفقا للتقارير، فإن القائمة الموحدة تعتزم إعلان "تجميد عضويتها في الائتلاف، من أجل تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامية الجنوبية خصوصا".



والجدير بالذكر، أنه في اليومين الماضيين تعالت الأصوات الصادرة عن شخصيات بارزة في الحركة الإسلامية الجنوبية وأنصار الموحدة، التي تطالب القائمة بالانسحاب الفوري من الائتلاف الحكومي على خلفية الأحداث الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنكشفت القائمة العربية الموحدة، مساء اليوم الأحد، عن قرار اتخذته في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك وكافة الأراضي الفلسطينية.