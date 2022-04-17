مصر تدين بشدة منع الاحتلال للفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك

علق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، مساء اليوم الأحد، على منع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.



وقال جمعة: إن "منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية ندينها بشدة".



وأضاف: "على العالم الحر ألا يكيل بكيلين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته في إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته".





هذا ويحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال قواته المنتشرة عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، منع المصلين من الدخول للمسجد لأداء الصلوات لاسيما صلاة الفجر والتراويح من كل يوم.





رام الله - دنيا الوطن