خشية إطلاق صواريخ من غزة.. الاحتلال يقرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في الجنوب

رام الله - دنيا الوطنقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تعزيز منظومات القبة الحديدية في الجنوب، خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو الداخل.ووفق قناة (كان) العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية، من خلال تعزيز منظومة القبة الحديدية، خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.والجدير بالذكر، أن حالة من التوتر شهدتها الأراضي الفلسطينية صباح اليوم، لاسيما مدينة القدس عقب اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واعتقال مقدسيين.