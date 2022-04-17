دولي

وسط توتر العلاقة بين البلدين.. موسكو تستدعي السفير الإسرائيلي لديها للمثول أمامها

وسط توتر العلاقة بين البلدين.. موسكو تستدعي السفير الإسرائيلي لديها للمثول أمامها
السفير الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تلقي السفير الإسرائيلي لدى موسكو، أليكس بن تسفي، مذكرة استدعاء للمثول أمام وزارة الخارجية الروسية الاثنين؛ وسط توتر دبلوماسي بين البلدين على خلفية إدانة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

هذا واعتبر مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أن هذا الاستدعاء ليس مؤشراً على تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية، ولكنه بالأحرى "مواجهة محكومة"، حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ووفق الصحيفة، فإنها نقلت عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، لم تذكر اسمه قوله، إن "استدعاء السفير ليس أمراً مفاجئاً. إنها إحدى أساليب الرد المتوفرة في صندوق الأدوات الدبلوماسية".

ووجهت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، انتقادات لتصريحات وصفتها بأنها "معادية لروسيا" التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، دافع فيها عن تصويت إسرائيل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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