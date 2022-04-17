خلال اجتماع له.. مجلس شورى الحركة الإسلامية يبحث الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي





ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن الأصوات قد تعالت في اليومين الأخيرين من قبل شخصيات بارزة في مجلس الشورى، في أن تنسحب القائمة العربية الموحدة من الائتلاف الحكومي على خلفية هذه الأحداث.





وأفادت مصادر في المجلس، أنه سيتم على ما يبدو في نهاية المطاف إتخاذ قرار بتجميد عضوية الموحدة في الائتلاف الحكومي حتى إشعار اخر.



وبدوره، قال النائب في القائمة وليد طه: إنه "غير متفائل من فرص بقاء القائمة داخل الائتلاف"، مؤكداً أنه كان يتوقع ان تتصرف الحكومة بصورة مغايرة إزاء ما وصفه بأعمال استفزازية خطط للقيام بها نشطاء يهود في باحات المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنبحث مجلس شورى الحركة الاسلامية، مساء اليوم الأحد، خلال اجتماع طارئ له في كفر قاسم الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحرم القدسي.