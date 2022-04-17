القدس: مواجهات في سلوان والاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إليها





ويشار إلى أن حالة التوتر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية ما زالت مستمرة، في ظل نية المستوطنين تنفيذ اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك اية لحظة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، باندلاع مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات الاحتلال في حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.كما وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية للبلدة، وكثفت من تواجدها العسكري عند مدخلها.