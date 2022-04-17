شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس وجنين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس وجنين
اعتقال شاب فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مدينتي القدس وجنين، طالت فتاة من باب حطة وأسيراً محرراً من بلدة يعبد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، وخالد السخن من حي القرمي، ومحمد البكري من شارع الواد، وأيهم زعانين من حارة السعدية بالبلدة القديمة ونقلوا جميعا الى ما يسمى "مركز القشلة" للتحقيق.

وفرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، أسيرا محررا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين على حاجز عسكري.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ابراهيم حمارشة، أثناء مروره على حاجز عسكري عناب شرق طولكرم.

أخبار ذات صلة

خشية إطلاق صواريخ من غزة.. الاحتلال يقرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في الجنوب

خشية إطلاق صواريخ من غزة.. الاحتلال يقرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في الجنوب

خلال اجتماع له.. مجلس شورى الحركة الإسلامية يبحث الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي

خلال اجتماع له.. مجلس شورى الحركة الإسلامية يبحث الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي

القدس: مواجهات في سلوان والاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إليها

القدس: مواجهات في سلوان والاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إليها

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عملياً

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عملياً

مصرع فتى في شجار جنوبي نابلس

مصرع فتى في شجار جنوبي نابلس

غزة: وزارة المالية تصدر توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز

غزة: وزارة المالية تصدر توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز

أردوغان لـ &#34;الرئيس عباس&#34;:موقف تركيا دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساته

أردوغان لـ "الرئيس عباس":موقف تركيا دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساته

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خلال اجتماع له.. مجلس شورى الحركة الإسلامية يبحث الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي

خلال اجتماع له.. مجلس شورى الحركة الإسلامية يبحث الأحداث الأخيرة في الحرم القدسي

القدس: مواجهات في سلوان والاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إليها

القدس: مواجهات في سلوان والاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إليها

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عملياً

مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عملياً

خاطر: الاحتلال يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي بالأقصى مألوفة

خاطر: الاحتلال يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي بالأقصى مألوفة

العمل النسائي: في يوم الأسير .. الإحتلال يستمر بإعتقال 32 سيدة، و160 قاصرا

العمل النسائي: في يوم الأسير .. الإحتلال يستمر بإعتقال 32 سيدة، و160 قاصرا

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية وإمام الأزهر

تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية وإمام الأزهر

مصادر صحفية: قرار إسرائيلي بالإفراج عن 8 معتقلين من الضفة وتمديد اعتقال 3 آخرين

مصادر صحفية: قرار إسرائيلي بالإفراج عن 8 معتقلين من الضفة وتمديد اعتقال 3 آخرين

منوعات

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في &#34;الكبير أوي&#34;

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في "الكبير أوي"

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل &#34;باب الحارة 12&#34; تتخذ قرار صادم

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتخذ قرار صادم

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

عربي

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ&#34;أحد السعف&#34;

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ"أحد السعف"

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل