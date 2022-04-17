قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس وجنين



كما واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، أسيرا محررا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين على حاجز عسكري.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ابراهيم حمارشة، أثناء مروره على حاجز عسكري عناب شرق طولكرم.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مدينتي القدس وجنين، طالت فتاة من باب حطة وأسيراً محرراً من بلدة يعبد.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، وخالد السخن من حي القرمي، ومحمد البكري من شارع الواد، وأيهم زعانين من حارة السعدية بالبلدة القديمة ونقلوا جميعا الى ما يسمى "مركز القشلة" للتحقيق.وفرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.