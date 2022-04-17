غزة: وزارة المالية تصدر توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز





وفيما يلي نص التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



نعلمكم أن سعر إسطوانة الغاز كما هي لم تتغير منذ بداية شهر ابريل حيث يبلغ سعر الإسطوانة وزن 12 كجم 66 شيكل.





لذلك يتوجب على المحطات والموزعين الالتزام بهذا السعر، كما نأمل من المواطن الكريم الإبلاغ عن إي محطة أو موزع يبيع بأعلى من السعر المحدد عبر جوال/ تلغرام الإدارة العامة للبترول رقم: 0567991245



أو عبر (واتساب) مباحث التموين رقم: 00972595959400





رام الله - دنيا الوطنأصدرت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز.