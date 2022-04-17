أردوغان لـ "الرئيس عباس":موقف تركيا دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساته

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي خلال اتصاله بالرئيس عباس، موقف تركيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة خطورة ما يجري من اقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.وأشار أردوغان، إلى أن تركيا ستقوم بإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام حرمة المقدسات، خاصة في شهر رمضان المبارك.حيث تم بحث آخر المستجدات، والعدوان الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، والتصعيد المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والمساس بحرية العبادة في كنيسة القيامة.بدوره، حذر الرئيس عباس من خطورة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمة الشهر الفضيل، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه.وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.