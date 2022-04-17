العمل النسائي: في يوم الأسير .. الإحتلال يستمر بإعتقال 32 سيدة، و160 قاصرا

قال اتحاد لجان العمل النسائي الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يحل في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بفعل الانتهاكات والإجراءات العقابية المقترفة بحقهم.وأضاف الاتحاد: يستمر الاحتلال باعتقال 32 سيدة فلسطينية و 160 قاصراً يقبعون في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية، بينهن الطفلة نفوذ حمّاد (15 عامًا) من القدس، وأقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم والمحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا، وهي معتقلة منذ يونيو/حزيران 2015.وحذر الاتحاد خلال بيان صادر عنه من تزايد حالات التعذيب بحق الأسيرات حيث تحتاج الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاماً والتي فقدت 8 من أصابع يديها إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، وتُعاني على مدار الوقت من آلام وسخونة دائمة في جلدها، مما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق.وفي السياق أوضح الإتحاد أن الاحتلال يعمد حرمان الطفل أحمد مناصرة المعتقل منذ عام 2015 والمحكوم 12 عاماً بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه وقيام المستوطنون بدعسه وضربه بعنف، مما أدى لكسر في جمجمته مما تسبّب في ورم دموي داخلها، من أبسط حقوقه في العلاج، ما يزيد من وضعه سوءا مع مرور الأيام.ودعا الاتحاد الى إلزام الاحتلال من قبل منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الدولية لاجراء الفحص الطبي للاسرى والاسيرات ومعاينتهم، واتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على حياتهم عملا بكل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف .واختتم اتحاد لجان العمل النسائي بيانه مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الذين قضوا أكثر من نصف أعمارهم خلف القضبان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال والأسرى المرضى وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات المستمرة بحقهم.