شؤون فلسطينية

العمل النسائي: في يوم الأسير .. الإحتلال يستمر بإعتقال 32 سيدة، و160 قاصرا

قال اتحاد لجان العمل النسائي الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يحل  في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بفعل الانتهاكات والإجراءات العقابية المقترفة بحقهم.

وأضاف الاتحاد: يستمر الاحتلال باعتقال 32 سيدة فلسطينية و 160 قاصراً يقبعون في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية، بينهن الطفلة نفوذ حمّاد (15 عامًا) من القدس، وأقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم والمحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا، وهي معتقلة منذ يونيو/حزيران 2015.

وحذر الاتحاد  خلال بيان صادر عنه من تزايد حالات التعذيب  بحق الأسيرات حيث تحتاج الأسيرة  إسراء جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاماً والتي فقدت 8 من أصابع يديها إلى سلسلة من العمليات الجراحية في اليدين والأذنين والوجه، وتُعاني على مدار الوقت من آلام وسخونة دائمة في جلدها، مما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق.

وفي السياق أوضح الإتحاد أن  الاحتلال يعمد حرمان الطفل أحمد مناصرة المعتقل منذ عام 2015  والمحكوم 12 عاماً بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه  وقيام المستوطنون بدعسه وضربه بعنف،  مما أدى لكسر في جمجمته مما تسبّب في ورم دموي داخلها، من أبسط حقوقه في العلاج، ما يزيد من وضعه سوءا مع مرور الأيام.

ودعا الاتحاد الى  إلزام الاحتلال من قبل منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الدولية لاجراء الفحص الطبي للاسرى والاسيرات ومعاينتهم، واتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على حياتهم عملا بكل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف . 

واختتم اتحاد لجان العمل النسائي بيانه مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الذين قضوا أكثر من نصف أعمارهم خلف القضبان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال والأسرى المرضى وتسليط  الضوء على هذه الانتهاكات المستمرة بحقهم.

أخبار ذات صلة

مصرع فتى في شجار جنوبي نابلس

مصرع فتى في شجار جنوبي نابلس

غزة: وزارة المالية تصدر توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز

غزة: وزارة المالية تصدر توضيحاً للرأي العام بشأن سعر إسطوانة الغاز

أردوغان لـ &#34;الرئيس عباس&#34;:موقف تركيا دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساته

أردوغان لـ "الرئيس عباس":موقف تركيا دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساته

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية وإمام الأزهر

تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية وإمام الأزهر

ملك الأردن: يجب على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى وإحترام الوضع القائم

ملك الأردن: يجب على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى وإحترام الوضع القائم

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خاطر: الاحتلال يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي بالأقصى مألوفة

خاطر: الاحتلال يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي بالأقصى مألوفة

العمل النسائي: في يوم الأسير .. الإحتلال يستمر بإعتقال 32 سيدة، و160 قاصرا

العمل النسائي: في يوم الأسير .. الإحتلال يستمر بإعتقال 32 سيدة، و160 قاصرا

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

مصادر صحفية: قرار إسرائيلي بالإفراج عن 8 معتقلين من الضفة وتمديد اعتقال 3 آخرين

مصادر صحفية: قرار إسرائيلي بالإفراج عن 8 معتقلين من الضفة وتمديد اعتقال 3 آخرين

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

الأردن: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد بالأقصى

الأردن: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد بالأقصى

منوعات

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في &#34;الكبير أوي&#34;

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في "الكبير أوي"

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل &#34;باب الحارة 12&#34; تتخذ قرار صادم

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتخذ قرار صادم

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

عربي

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ&#34;أحد السعف&#34;

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ"أحد السعف"

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل