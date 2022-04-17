السفير عبد الهادي يطلع نائب وزير الخارجية السوري على آخر التطورات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة السورية دمشق.ووضع عبد الهادي، الجعفري بصورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتصرفات إسرائيل الاستفزازية ضد أبناء شعبنا، وخاصة ما جرى مؤخراً في القدس من اقتحامللمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين أثناء تأديتهم لصلواتهم بشهر رمضان المبارك بالرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، والتي أدت إلى إصابة المئات من المصلين بالإضافة إلى اعتقال المئات منهم.مشيراًإلى أن الإعتداءات والإعتقالات الإسرائيلية لن تمنعالفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.وأضاف: إن تراخي المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، وعدم اتخاذ أي إجراءات لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، يشجّع الاحتلال على المضي في مخططاتهالتهويدية، والتي سوف تفجر الأوضاع في المنطقة.من جهته أدان بشار الجعفري الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي وتدنيسها لهما مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية سورية الأساسية.وتابع: سورية تحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك على مختلف المدن والقرى الفلسطينية.مؤكداً أن الصمت المريب للمجتمع الدولي غير المبرر في اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل والدعم الأمريكي اللامحدود للعدوان لن يغير إيمان الأمة العربية بالقضية الفلسطينية وتحقيق حقوقها بالحرية والاستقلال.مشيراً على استمرار سوريا دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس.