دولي

5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية

5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية
توضيحية
قُتل 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 13 بجروح في ضربات جوية روسية على مدينة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا تسببت في اندلاع حرائق، على ما أفاد مسعفو وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط فقد سمع صحافيون في الوكالة الفرنسية صوت إطلاق نار ورأوا خمس حرائق تنتشر في مناطق سكنية في وسط خاركيف.

 وقال مكسيم خوستوف رئيس هيئة الإنقاذ الإقليمية: إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 13 بجروح.

وقالت سلطات الصحة المحلية: إن رجال الإنقاذ يعملون في المواقع (المتضررة من القصف).

وبشكل إجمالي، قصفت القوات الروسية أجزاء في خاركيف عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والقرى المحيطة 23 مرة. كما شنت هجوماً صاروخياً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وحذر حاكم منطقة خاركيف التي تضم المدينة، أوليه سينيهوبوف، السكان من الخروج إلى الأماكن المفتوحة دون داع.

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