وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى





كما أكد الوزير أن بلاده لن تطبع أية علاقات مع دولة الاحتلال، ونوه الى قرار بلاده الأخير بمنع دخول لاعبين إسرائيليين الى ماليزيا، مما يعرض بلاده الى عقوبات رياضية، ومع ذلك سوف تبقى ماليزيا وفية لفلسطين، ملتزمة بدعمها حتى إنهاء الاحتلال.









ووجه الوزير عبد الله تحياته الى الشعب الفلسطيني عموماً والمقدسي المرابط خصوصاً في شهر رمضان المبارك، متمنياً للشعب الفلسطيني العزة والحرية والاستقلال.





رام الله - دنيا الوطنتلقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اتصالاً هاتفياً من نظيره الماليزي الوزير سيف الدين عبد الله، يؤكد فيه وقوف ماليزيا مع فلسطين وتضامنها معها في وجه الجرائم والفظائع التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة.كما وأشار الوزير الماليزي الى بيانات الإدانة الشديدة التي صدرت عنه وعن رئيس الوزراء الماليزي بهذا الخصوص والتي تعبر عن موقف الشعب الماليزي برمته.ونوه الوزير الماليزي الى عظمة الشعب الفلسطيني في الوقوف نيابةً عن الأمة الإسلامية في وجه هذه الفظائع لحماية المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة.وأشار الوزير الماليزي الى استعداد حكومته للضغط على الإدارة الأمريكية وبقية الدول الغربية لردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من هذه الفظائع.