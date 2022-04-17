فيديو.. "إلى متى؟".. لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية تقيم مهرجاناً في يوم الأسير









رام الله - دنيا الوطنأقامت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، اليوم الأحد، مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة.ويأتي المهرجان، تحت عنوان "إلى متى؟"، مع العلم بأن الفعالية تتزامن مع عدة فعاليات أخرى في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني والقدس والخارج، وجميعها بهدف تقديم الدعم للأسرى ونصرةً لهم.والجدير بالذكر أنه، في عام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/أبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.