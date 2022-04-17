اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية : "إن جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى بصمودها وصمود أهلها، في وجه ما تتعرض له من اعتداء احتلالي بقرار سياسي إسرائيلي لتصدير أزماته الداخلية، وهذا يتطلب وقفة جدية وفورية من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا".



جاء ذلك في استقبال اشتية، اليوم الاحد في رام الله، وفدا من فعاليات محافظة جنين، بحضور المحافظ أكرم الرجوب.



واطًلع رئيس الوزراء من الوفد على الأوضاع في محافظة جنين، وأهم احتياجاتها، في ظل ما تتعرض له من اعتداءات وإجراءات إسرائيلية متواصلة، نتج عنها ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى والأسرى، إضافة الى العقوبات الجماعية والحصار الاقتصادي.



وأكد اشتية متابعة الأوضاع في محافظة جنين وكافة المحافظات، مشددا على أن أولوية الحكومة توفير كافة الخدمات للمواطنين لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في وجه الاحتلال وانتهاكاته.



وشارك بالاجتماع بلدية جنين والغرفة التجارية وفعاليات حركية ووطنية ومجتمعية في جنين.



جاء ذلك في استقبال اشتية، اليوم الاحد في رام الله، وفدا من فعاليات محافظة جنين، بحضور المحافظ أكرم الرجوب.واطًلع رئيس الوزراء من الوفد على الأوضاع في محافظة جنين، وأهم احتياجاتها، في ظل ما تتعرض له من اعتداءات وإجراءات إسرائيلية متواصلة، نتج عنها ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى والأسرى، إضافة الى العقوبات الجماعية والحصار الاقتصادي.وأكد اشتية متابعة الأوضاع في محافظة جنين وكافة المحافظات، مشددا على أن أولوية الحكومة توفير كافة الخدمات للمواطنين لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم في وجه الاحتلال وانتهاكاته.

رام الله - دنيا الوطن