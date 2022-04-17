غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

رام الله - دنيا الوطنيواصل طاقم جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة في قطاع غزة اجراء المزيد من العمليات الجراحية الضخمة في مستشفى القدس بمدينة غزة.وأجرى الطاقم الطبي برئاسة الدكتور محمد كلوب استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة سلسلة من العمليات الضخمة عبر القسطرة "٧عمليات" ذات مهارة عالية، لفتح الشرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة، وثلاث عمليات جراحية تم فيها نقل الوريد السطحي الأعظم بدلا للشريان الفخدي المتعطل، حيث أجريت أخر العمليات لشاب في السابعة عشرة من عمره، بعد أن خضع لعدة عمليات قبل ذلك في احدى مستشفيات القطاع، وبدون جدوى، حتى أصبح غير قادر على المشي لقصور التروية الشريانية، وقد تم نقل الوريد من ساقه الأيمن إلى ساقه الأيسر بدل الشريان بمسافة ٥٠ سم، وتمت العملية بعد أربع ساعات من العمل الشاق خلال شهر رمضان المبارك.وقال د.كلوب أنه بحمد الله وبنجاح كبير، أصبح قادراً على المشي والحركة السريعة لمسافات طويلة.وأضاف كلوب: أنه الطواقم الطبية تعمل خلال شهر رمضان المبارك على اجراء عمليات كبيرة وضخمة سيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق قد تم اجراءها في المستشفى الأوروبي ومستشفى القدس، والتي يفوق عددها الأربعين عملية لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة مرضى الغسيل الكلوي.وشكر الدكتور كلوب الطاقم الطبي المساند والمشرف على العمل وعلى رأسهم استشاري جراحة الأوعية الدموية دكتور إياد أبو سعدة ودكتور نافذ القرم وكل طواقم التخدير والعناية والتمريض. وإدارة مستشفى القدس والهلال الأحمر الفلسطيني.