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شؤون فلسطينية

اشتية: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال

اشتية: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال
جانب من اعتداءات الاحتلال في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.

وقال اشتية، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن حكومة نفتالي بينت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك.

من جهة ثانية، أكد اشتية أن قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات القيادة والرئيس محمود عباس، ولن تتخلى عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها .

وأثنى رئيس الوزراء على الصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة.

وأوضح أن القيادة تعمل على مستوى المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن.

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