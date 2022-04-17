شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي والصفدي بشأن اقتحام الاحتلال والمستوطنين للأقصى

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي والصفدي بشأن اقتحام الاحتلال والمستوطنين للأقصى
رياض المالكي وأيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بداخله.

وناقش الوزيران في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، المخططات التي تستهدف الأقصى وباحاته لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، وما يتعرض له المصلون من عمليات قمع وتنكيل وحشية للمرة الثانية كما حدث صباح هذا اليوم.

واتفق الوزيران على التواصل المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات وقرارات بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبتوجيهات من قيادة البلدين الشقيقين، بهدف تعميق الحراك العربي على المستويات كافة؛ السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، ولتدارس أفضل السبل والآليات لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بالخطأ

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بالخطأ

غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

اشتية: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال

اشتية: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال

الأردن: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد بالأقصى

الأردن: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد بالأقصى

غزة: &#34;التنمية&#34; تعلن موعد صرف مساعدة مالية لأهالي شهداء عدوان 2014

غزة: "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدة مالية لأهالي شهداء عدوان 2014

&#34;الديمقراطية&#34;: المعارك التي يخوضها الأسرى هي معارك كل الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": المعارك التي يخوضها الأسرى هي معارك كل الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

وزير الخارجية الماليزي يتصل بنظيره المالكي معبرا عن تضامن بلاده مع فلسطين والاقصى

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

اشتية: جنين تتصدر مشهدا نضاليا من الدرجة الأولى في صمود أهلها

غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

غزة: إجراء سبع عمليات جراحية ذات مهارة عالية لفتح شرايين بطرق القسطرة الطرفية المختلفة

&#34;الديمقراطية&#34;: المعارك التي يخوضها الأسرى هي معارك كل الشعب الفلسطيني

"الديمقراطية": المعارك التي يخوضها الأسرى هي معارك كل الشعب الفلسطيني

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: اقتحام الأقصى والتضييق على الفلسطينيين لعب بالنار

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: اقتحام الأقصى والتضييق على الفلسطينيين لعب بالنار

مؤسسات الأسرى تنشر معطيات هامة حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ

مؤسسات الأسرى تنشر معطيات هامة حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يستنكر الاعتداءات على الاقصى

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يستنكر الاعتداءات على الاقصى

منوعات

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

بيلا حديد تتهم (إنستغرام) بتقيد منشوراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بحملها بعد هذه الإطلالة

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

فان دام يحدث ضجة على السوشيال ميديا ويحذف صوره مع رامز جلال

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد كيف ردت مايان السيد على رامز بعد وقوعها في المقلب

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أحمد فلوكس يصدم جمهوره بعدد مرات زواجه العادية والعرفي

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أشرف زكي يحدث ضجة و يهدد بسبب مطربي المهرجانات

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد: أكرم حسني يثير الجدل ويتزوج من فنانتيْن في يوم واحد

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في &#34;الكبير أوي&#34;

شاهد ماذا علقت دنيا سمير غانم على أداء رحمة رياض في "الكبير أوي"

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل &#34;باب الحارة 12&#34; تتخذ قرار صادم

لهذا السبب.. الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة 12" تتخذ قرار صادم

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

شاهد: بلقيس فتحي تصدم جمهورها بتكاليف فستانها وحفل زفافها الملكي

عربي

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

لتجنِّبها كارثة بيئية.. دول عديدة تعرض المساعدة على تونس

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ&#34;أحد السعف&#34;

بدء احتفاء مسيحيي مصر بـ"أحد السعف"

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

الشرطة العراقية تحبط محاولة سرقة أنابيب نفطية في البصرة

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل

بسبب أحداث الاقصى.. 76 نائبا أردنيا يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل