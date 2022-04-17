الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: اقتحام الأقصى والتضييق على الفلسطينيين لعب بالنار

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن السماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه، ومنع الفلسطينيين من الوصول للأقصى واعتقالهم وإطلاق النار صوبهم والاعتداء على النساء وكبار السن والشبان، لعب بالنار واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني والكرامة الوطنية.وأكدت الديمقراطية في بيان لها أن حكومة بينت تعتمد سياسة عدوانية متدحرجة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه وحقوقه وكرامته الوطنية، ستشعل الحرائق في فلسطين وخارجها، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الحرائق.وتابع البيان أن: "شعبنا الفلسطيني لن يسمح لاستمرار هذه السياسة العدوانية، والتي ستشعل حتماً ثورة البركان الفلسطيني ولهيب الانتفاضة في فلسطين والتي ستمتد تداعياتها إلى خارج فلسطين".وأردفت الديمقراطية: "شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية حسم خياراته أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وأن العدوان ومشاريع الاحتلال والاستيطان لا يمكن وقفهما أو التصدي لهما إلا بالمقاومة بكل أشكالها وأساليبها".