"الوحدة الطلابية": أكثر من 160 طالب جامعي لا زالوا في سجون الإحتلال الإسرائيلي



وفي يوم الأسير الفلسطيني بينت كتلة الوحدة الطلابية أن الإحتلال الاسرائيلي يعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، من بينهم أكثر من 160 طالب جامعي لا زالوا داخل زنازين ومعتقلات الإحتلال جرى إعتقال عدد منهم من داخل حرم الجامعات.

وفي هذا السياق طالبت الوحدة الطلابية المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتهما الإنسانية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة أسرانا البواسل وإنهاء معاناتهم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا.



كما وتطالب السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا في الاراضي المحتلة وتوفير الحماية لهم والعمل على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.



كما وتطالب قيادة منظمة التحرير بالعمل الجاد نحو تفعيل القيادة الموحدة في كافة أرجاء الوطن والعمل على تبني استراتيجية كفاحية لكبح جماح الإحتلال الإسرائيلي وغطرسته ضد أبناء شعبنا وان خطاب المستجدي والمنتظر النجدة من المجتمع الدولي الذي ينظر بمعايير مزدوجة لقضايا شعبنا لم يعد يجدي نفعا وان الخيار الوحيد هوا المواجهة في الميدان.



تجدر الإشارة أن كتلة الوحدة الطلابية هي الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.







رام الله - دنيا الوطنتوجه كتلة الوحدة الطلابية التحية لجميع الأسرى والأسيرات في سجون وزنازين الإحتلال الإسرائيلي، الصامدين في وجه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية، المتمسكين بحقوق شعبنا حتى نيل الحرية الكاملة.